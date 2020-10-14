بومبيو يحث الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

المستقلة..ناقش وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي، اليوم الأربعاء، تعزيز العلاقات بين واشنطن والرياض في مجالات عدة، خاصة الأمنية والاقتصادية، كما حث بومبيو السعودية على دراسة إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء، “ناقشنا اليوم القضايا الأمنية والإقليمية وأفعال إيران المهددة للاستقرار والتي تهدد حركة التجارة في المنطقة”.

وأضاف “نأمل أن تدرس السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه ناقش مع نظيره الأمريكي “تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية بين البلدين”.

وأضاف “ماضون في التصدي للإرهاب وما تقوم به إيران من أفعال خبيثة في المنطقة من تمويل لجماعة الحوثيين الذين أطلقوا مئات الصواريخ على السعودية”.

وانطلق، اليوم، الحوار الاستراتيجي السعودي- الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ برئاسة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وعن الجانب الأمريكي وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو.