“بومبيو” يجري اتصالات مع السعودية والامارات واسرائيل حول القصف ‏في “العراق”

المستقلة … هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات ‏المتحدة سترد بقوة على أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية ‏أو مصالحها أو حلفائها‎.‎

وفي مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ‏اتهم بومبيو إيران بمواصلة زعزعة استقرار المنطقة، مشيرا ‏إلى أن الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة أول أمس ضد ‏كتائب “حزب الله” العراقي كان ردا على الهجوم الذي ‏استهدف قاعدة عسكرية في كركوك وأدى إلى مقتل متعاقد ‏مدني أمريكي‎.‎

وأجرى بومبيو اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن ‏زايد، ناقشا خلاله الضربات الأمريكية لمواقع في العراق ‏‏وسوريا لردع إيران بحسب وصف وزير الخارجية‎.‎

كذلك بحث بومبيو في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ‏الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الضربات الأمريكية، التي ‏استهدفت مواقع لـ”كتائب حزب الله” في العراق وسوريا، ‏وخلفت أكثر من 20 قتيلا، وأكد بومبيو خلال المكالمة أن ‏الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها ‏ضد التهديدات الإيرانية‎.‎

وأفادت الخارجية الأمريكية، أن بومبيو، ناقش مع الأمين العام ‏للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، الوضع في ‏‏سوريا والعراق على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة‎.‎

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: “ناقش وزير الخارجية ‏بومبيو، مع الأمين العام غوتيريش، الهجمات الأخيرة في ‏‏العراق، التي أدت إلى مقتل مواطن أمريكي وعرضت حياة ‏العديد من الأمريكيين للخطر‎. ‎وكرر وزير الخارجية التأكيد ‏على أن الإجراءات الدفاعية التي اتخذت في رد الولايات ‏المتحدة كانت تهدف إلى ردع إيران‎”.‎