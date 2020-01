بومبيو : واشنطن واثقة بأن الشعب العراقي يريد بقاء القوات الأمريكية على أراضيه

المستقلة / متابعة /- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ان واشنطن واثقة تماما بأن الشعب العراقي يريد بقاء القوات الأمريكية على أراضيه، بغض النظر عن تداعيات مقتل الجنرال قاسم سليماني.

واكد بومبيو، عبر قناة “فوكس نيوز اليوم الأحد، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي الذي طلب من مجلس النواب وضع جدول زمني لإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد، هو مجرد “رئيس وزراء مستقيل” و”قائم بأعمال رئيس الحكومة” و”يواجه تهديدات هائلة من قبل قيادة إيران“.

Secretary of State Mike Pompeo joined FOX News Sunday to discuss breaking news regarding heightened US-Iran tensions in the wake of an attack that killed Soleimani. The Trump administration says he was planning imminent attacks. Secretary Pompeo reacts. #FNS #foxnews pic.twitter.com/zo7nkdtrZ1

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) January 5, 2020