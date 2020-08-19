بومبيو لحسين : نريد عراقاً خالياً من الفساد .. وناقشنا خفض القوات الأميركية

(المستقلة)…. قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن بلاده تريد عراقاً خالياً من الفساد ، مؤكدا أنه ناقش مع الجانب العراقي خفض عدد ​القوات الأميركية​، لكن المجموعات المسلحة لا تزال تسبّب الكثير من المشاكل في العراق ونأمل أن نراه خالياً من الفساد.

وأبدى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ في ​مؤتمر صحفي​ مع نظيره ​العراق​ي ​فؤاد حسين​ بعد المحادثات لتدشين الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي، “دعم جهود ​الحكومة العراقية​ في تنظيم ​انتخابات​ برلمانية مبكرة” .

وأعتبر وزير الخارجية الامريكي أن ” الحوار الاستراتيجي لايجب أن يركز على قضية انسحاب قواتنا من العراق، والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيعلن قريبا الخطوات القادمة بشأن التعامل مع ​إيران​” .

وأكد بومبيو أنه “ناقشنا مع الجانب العراقي خفض عدد ​القوات الأميركية​، لكن المجموعات المسلحة لا تزال تسبّب الكثير من المشاكل في العراق ونأمل أن نراه خالياً من الفساد”.

بدوره أشار وزير خارجية العراقي فؤاد حسين إلى أن “​واشنطن​ حليف قوي للعراق وسنتسمر في تعميقه هذا الرابط، وسيتم اليوم التوقيع على مذكرات تفاهم مع واشنطن تخص المجالات السياسية والاقتصادية، حيث أننا أطلقنا اليوم الحوار الاستراتيجي بين ​بغداد​ وواشنطن”.

وأكد حسين على أن ” القرار العراقي يجب أن يكون بيد العراقيين، وأن بغداد تريد علاقات طبيعية مع دول الجوار دون تدخل في شؤونها.

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد وصل مع الوفد المرافق إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة ستشهد سلسلة لقاءات ستركز على الجانب الاقتصادي.

كما سيجتمع الكاظمي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إضافة إلى لقاءات سيعقدها مع عدد كبير من كبريات الشركات والمؤسسات الاقتصادية حول إعمار العراق.

ويقول مسؤولون في الوفد إنه سيتم توقيع عقود مع كبرى الشركات على مستوى الغاز والنفط والكهرباء، بحضور الوزراء المختصين. (النهاسة)