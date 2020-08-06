بومبيو : مستمرون في تمديد حظر السلاح على إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقدم الأسبوع المقبل مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين.

وقال بومبيو: “الأسبوع المقبل، ستقدم الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعمل “بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران”، مشددا على أنه “واثق” بنجاح الجهود المبذولة في هذا الشأن.