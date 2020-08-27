بومبيو في الخليج للتشجيع على التطبيع

المستقلة.. التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، في مسقط، سلطان عمان هيثم بن طارق في نهاية جولة قام بها في الشرق الأوسط لتشجيع دول عربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد الإمارات.

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر “ألتقيت اليوم مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد لمناقشة أهمية بناء السلام والاستقرار والازدهار عبر مجلس تعاون خليجي موحد”.

وأكد بومبيو على امتنانه “لشراكتنا الأمنية القوية والعلاقات الاقتصادية”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء العمانية إنه “خلال المقابلة تم استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين”.

وبومبيو هو أول مسؤول غربي رفيع يلتقي السلطان هيثم الذي خلف السلطان قابوس الذي توفي في كانون الثاني/يناير الماضي بعد توليه حكم السلطنة نحو 50 عاما.

وتندرج الجولة التي يقوم بها بومبيو في عدد من دول الشرق الأوسط في خانة تشجيع دول عربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد الاتفاق التاريخي في هذا الإطار بين الدولة العبرية والإمارات العربية المتحدة التي زارها لوقت قصير بعد لقاءات في البحرين قبل العودة للمنامة.

وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبومبيو التزام بلاده بمبادرة السلام العربية التي تنصّ على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات.

ويشكّل الموقف البحريني رفضا ضمنيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في وقت قريب.

وزار بومبيو السودان قبل البحرين.

وأبلغته الحكومة السودانية أنها “لا تملك تفويضا” لاتخاذ قرار في شأن التطبيع مع إسرائيل، كونها حكومة تدير مرحلة انتقالية يفترض أن تنتهي في العام 2022 بانتخابات تنتج عنها حكومة يمكن أن تنظر في الموضوع.