بومبيو: عائدات ناقلات إيران قد تدفع كتعويضات لضحايا إرهابها

(المستقلة)… قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن عائدات البنزين الإيراني المصادر من ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا يمكن أن تدفع كتعويضات للضحايا الأميركيين لإرهاب الدولة الإيرانية.

جاء هذا بعدما أكدت وزارة العدل الأميركية، أنها صادرت شحنات أربع ناقلات نفط هي لونا وباندي وبيرينج وبيلا، في الأيام الأخيرة لانتهاكها العقوبات الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إيجازه الصحافي في البيت الأبيض، الجمعة، إن الناقلات المضبوطة سترسل إلى هيوستن.

وكانت الناقلات المضبوطة متجهة إلى فنزويلا مع 1.1 مليون برميل من البنزين الإيراني، لكن إيران نفت هذه المزاعم، قائلة إن الولايات المتحدة تعتزم شن “حرب نفسية”.

وأكد بومبيو أنه إذا تمت مصادرة عائدات البنزين في المحاكم الأميركية، فيمكن أن تذهب إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الأميركية “بدلاً من أيدي الإرهابيين”.

ووفقًا لوزارة العدل الأميركية، تم اعتراض الشحنات يوم الأربعاء، بناءً على أمر صادر عن محكمة جزئية أميركية بشأن شكوى في 2 يوليو/تموز تطلب مصادرة جميع المنتجات البترولية على متن السفن المذكورة. (النهاية)