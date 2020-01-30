بومبيو : حرمان إيران من الأموال لإجبارها على اتخاذ قرارات صعبة

المستقلة / متابعة /- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن حرمان إيران من الأموال والثروات هو الأسلوب الصحيح لإجبارها على اتخاذ قرارات صعبة، وذلك وفقا لما نشره موقع “روسيا اليوم”.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في لندن، اليوم الخميس، أنه “يجب على إيران وقف دعم مليشيا حزب الله وجماعات أفغانستان ومليشيات العراق”.

من جانبه، قال راب: “رأينا أن إيران تبتعد عن أعراف المجتمع الدولي وينبغي محاسبتها.. نريد من إيران العودة للالتزام بالاتفاق النووي”.