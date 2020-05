بومبيو : على الكاظمي أن يبدأ بالإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي

المستقلة ..علق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، على تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال بومبيو في تغريدة على “تويتر”، “حديث عظيم مع رئيس الوزراء العراقي، من الأهمية بمكان أن يبدأ تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي الذي يستحق حكومة خالية من الفساد، ومسؤولة عن احتياجاته، تلتزم بالتغلب على الأزمة الاقتصادية التي يواجهها البلد”.

Great speaking with Iraqi Prime Minister @MAKadhimi. It is critical that he begin implementing the reforms demanded by the Iraqi people, who deserve a government free of corruption, accountable to their needs, and committed to overcoming the economic crisis the country faces.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 22, 2020