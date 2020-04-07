بومبيو : العلاقات بين امريكا والعراق جيدة جدا وهي لا تزال على هذا المنوال

( المستقلة)…. اكد وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو يوم الثلاثاء سعي حكومة بلاده لبناء علاقات جيدة مع العراق.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان العلاقات بين امريكا والعراق جيدة جدا وهي لا تزال على هذا المنوال، مردفا بالقول ان الحوارات مستمرة بين الجانبين حول مستقبل القوات الامريكية هناك.

واضاف انه نسعى لأن تستمر علاقتنا الجيدة مع العراق واقترحنا حوارا استراتيجيا في مننتصف يونيو الماضي حول القضايا كافة منها الوجود العسكري الأمريكي.( النهاية)