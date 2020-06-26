بولتون: رد ترامب على كتابي كان طفوليا

(المستقلة).. وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كتاب “الغرفة التي شهدت الأحداث”، الذي الفه بأنه “كان طفوليا ويحط من قدر الرئاسة الأمريكية”.

وكان بولتون القريب من الرئيس الأمريكي قد أورد في كتابه سلسلة من الأحداث، التي كانت تجري في كواليس إدارة ترامب.

وبين بولتون في مقابلة أجرتها معه قناة “سكاي نيوز”، أن ترامب استفاد من الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا، إنه يعتقد أنهما (بوتين وكيم) كانا يعرفان الهدف.

وأضاف أن زيارة ترامب إلى كوريا لم تثمر سوى إنتاج سلسة من الصور. وناقش بولتون موقف ترامب من مسألة إعادة انتخابه، وكيف سيطرت الفكرة على فترته الرئاسية، قائلا إن الأمر كله يتعلق بدونالد ترامب.

وختم بولتون بالقول إن ترامب قصير النظر ، ولكن محاولاته لإعادة انتخابه، “لا حدود لها”.