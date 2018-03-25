بوفون: الأرجنتين مرشحة للمنافسة على لقب كأس العالم في روسيا 2018

(المستقلة) … أثنى حارس منتخب إيطاليا، جانلويجي بوفون، على المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه على فريقه بثنائية نظيفة، ضمن استعدادات “التانغو” لمونديال روسيا 2018.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية، عن بوفون، قوله في تصريح صحفي، مساء أمس السبت 24 آذار 2018، إن الأرجنتين التي يقودها المدرب خورخي سامباولي، تعد مرشحة للفوز بلقب مونديال روسيا إلى جانب البرازيل وألمانيا وإسبانيا.

وأضاف “علينا تهنئة الأرجنتين، قدمت مباراة كبيرة”، وتابع ان الأرجنتين تتحلى بكثير من المهارات، وتعتمد على لاعبين على مستوى عال ودفاع قوي، فهي مرشحة للفوز بالمونديال بجانب البرازيل وألمانيا وإسبانيا.

وكانت الأرجنتين قد فازن أول أمس الجمعة بثنائية نظيفة على إيطاليا، على ملعب الاتحاد في مانشستر، وستواجه إسبانيا في مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل، في مدريد ضمن الاستعدادات لمونديال روسيا المقرر انطلاقه الصيف المقبل.

الجدير بالذكر ان إيطاليا لن تشارك إيطاليا للمرة الأولى منذ 60 عاما في المونديال بعد سقوطها في الملحق الفاصل المؤهل أمام السويد في تشرين الثاني الماضي.