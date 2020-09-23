بوستر مرعب لفيلم رامز جلال الجديد

المستقلة..كشف الفنان رامز جلال عن البوستر الدعائي الأول لأحدث أفلامه الذي يحمل اسم “أحمد نوتردام”، مؤكدا عرضه خلال الشهور المقبلة من العام 2020، واستعار رامز المقولة الشهيرة لهند صبري في فيلم “الفيل الأزرق2” وهي “لا تخافوا” واستبدل كلمة هزروا بدلا من احذروا.

رامز جلال نشر البوستر الجديد بعد جدل استمر عدة أيام حول الاسم النهائي للفيلم الذي حمل أولا اسم “هيكل نظمي” ثم تغير ليصبح “أحمد نوتردام” في إسقاط على القصة العالمية الشهيرة “أحدب نوتردام”.

وعلق رامز على البوستر في صفحته على موقع تويتر قائلا: بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم فيلم (أحمد_نوتردام )… قريبا لا تخافوا.. ولكن هزروا!! وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.

وانتهى النجم رامز جلال، مؤخرًا، من تصوير الفيلم بالكامل، ويقوم حاليا محمود كريم، مخرج الفيلم، بعمليات المونتاج والمكساج ليصبح الفيلم جاهزا للعرض، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي خفيف، حول صحفي شاب يتعرض للعديد من المواقف المحرجة بسبب نحافته مما يجعله يلجأ إلى طبيبة لمساعدته للعلاج من النحافة، ويتورط في قضية قتل ويحاول الخروج منها.

“أحمد نوتردام” من بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، في التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعد “رغدة متوحشة”، و”سبع البرمبة”.