بورقة ذهبية.. البنك المركزي العراقي يُكرّم أول امرأة عملت فيه

المستقلة/ مبجل أديب عارف بابان، أول امرأة تم تعيينها في البنك المركزي العراقي عام ١٩٥١. كانت قد مارست عدداً من الانشطة الاجتماعية والثقافية النسوية وشاركت في النضال الوطني للشعب العراقي ضد المعاهدات الجائرة التي أبرمتها الحكومات الملكية.

وبعد ثورة ١٩٥٨ اشتركت في الحراك النسوي الذي دعم الثورة من خلال رابطة المرأة العراقية. وقد تم فصلها من الوظيفة وملاحقتها بعد انقلاب ١٩٦٣، وأعيدت الى الوظيفة عام ١٩٦٨.

شغلت السيدة مبجل عدة وظائف في البنك المركزي العراقي منها منصب معاون مدير عام دائرة الاصدار. وقد تركت الوظيفة عام ١٩٧٦ نتيجة الضغوط السياسية التي واجهها الموظفون المستقلون أو ذوي الميول المعارضة لحكم البعث.

قبل يومين، كرّمها محافظ البنك بورقة ذهبية تمثل الورقة النقدية من فئة ٥٠٠٠٠ دينار وهي إحدى منتجات دائرة الإصدار والخزائن مع تكريم معنوي آخر.