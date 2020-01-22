بورصة العراق تتراجع بختام جلسة منتصف الأسبوع

المستقلة / أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.81 %، عند مستوى 482.54 نقطة ، خاسراً نحو 3.94 نقطة ، مقارنة بجلسة أمس.

وتم التداول على أسهم 31 شركة ، من أصل 102 شركة مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 4 شركات ، وانخفضت أسهم 20 شركة، بينما استقرت أسهم 7 شركات.

وسجلت قيمة التداولات نحو 22,210,181,273 دينار ، بينما بلغت عدد الأسهم نحو 3,404,401,798 سهم ، بعدد صفقات بلغت نحو 600 صفقة.

وسجل عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي 2.363 مليون سهم بقيمة بلغت 7.109 مليون دينار من خلال تنفيذ 9 صفقات، على أسهم شركتين.

وسجل عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي 563.422 مليون سهم بقيمة بلغت 185.216 مليار دينار من خلال تنفيذ 96 صفقة ، على أسهم 5 شركات.

وسجل عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني 760 ألف سهم بقيمة بلغت 1.900 مليون دينار من خلال تنفيذ 8 صفقات ، على أسهم شركة واحدة.

وسجل عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني 760 ألف سهم بقيمة بلغت 1.900 مليون دينار من خلال تنفيذ 8 صفقات، على أسهم شركة واحدة.

وتم تنفيذ أمر متقابل تنفيذ على اسهم شركة اسيا سيل للاتصالات بعدد أسهم 2.418 مليار سهم ، و بقيمة 21.278 مليار دينار.

وتصدر الارتفاعات سهم فندق بابل بنسبة 2.99 % ، بينما تصدر الانخفاضات سهم بغداد العراق للنقل العام بنسبة 8.74 %.

وجاء سهم مصرف اسيا سيل للاتصالات الأكثر نشاطاً من حيث الأسهم و المتراجع بنسبة 2.00 %، كما جاء سهم اسيا سيل للاتصالات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة و المنخفض بنسبة 2.00 %.