بورصة السعودية تهبط 3.9% مع تصاعد التخوفات من كورونا

المستقلة/ تراجعت البورصة السعودية بنسبة 3.9 بالمئة في التعاملات الصباحية، الأحد، مع تصاعد حدة التخوفات العالمية من تفشي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد – 19).

وهبط المؤشر الرئيس للبورصة السعودية ” تأسي” بواقع 296 نقطة إلى 7330 نقطة، في التعاملات الصباحية اليوم، وسط إجراءات تتخذها المملكة للحيلولة دون تسلل الفيروس إليها.

والتراجع المسجل اليوم، هبط بقراءة المؤشر الرئيس إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، حسب شاشة العرض للبورصة.

والجمعة، أعلنت السعودية تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت ضمن إجراءات احترازية من “كورونا”.

كانت السلطات السعودية أعلنت، الخميس، تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا للحيلولة دون وصول “كورونا” إلى البلاد.

كما تم “تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة”.