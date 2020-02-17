بورتيمونينسي يقدم العراقي مهند علي ميمي للإعلام

(المستقلة) – حسام الدين جمال – عقد نادي بورتيمونينسي البرتغالي مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الإثنين، لتقديم لاعبه الجديد، العراقي مهند علي «ميمي»، بعد انضمامه للفريق في الميركاتو الشتوي المنتهي.

ونشر النادي البرتغالي عدة صورة لمهند علي (19 عاما)، أثناء تقديمه لوسائل الإعلام، وصورا له بقميص الفريق.

وكان مهند علي قد انتقل من الدحيل القطري إلى بورتيمونينسي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع إمكانية الشراء بعد انتهاء الإعارة.

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يذكر أن المهاجم العراقي الشاب لعب لناديي الكهربا والشرطة العراقيين منذ 2016 وحتى انتقاله إلى الدحيل في 2019، علما بأنه شارك مع الفريق القطري في 7 مباريات.

ويحتل بورتيمونينسي المركز الـ17 (قبل الأخير) في ترتيب الدوري البرتغالي، برصيد 15 نقطة من 21 مباراة، وتفصله نقطة واحدة عن منطقة الأمان.