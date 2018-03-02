بوتين: كنت اود لو استطعت منع انهيار الاتحاد السوفيتي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الحدث التاريخي الرئيسي الذي ود لو كان بإمكانه تغييره هو انهيار الاتحاد السوفيتي.

وجاء ذلك خلال إجابته عن أحد الأسئلة الخاطفة في منتدى الإعلام الروسي، الذي أقامته “الجبهة الشعبية لعموم روسيا” في مقاطعة كالينينغراد أقصى غربي البلاد، بشأن ما هي الأحداث التي حصلت في روسيا، وأراد لو أنه يغيرها. وجاءت إجابة الرئيس الروسي مباشرة ودون تفكير: “انهيار الاتحاد السوفيتي”.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد بوتين، إنه لا يود الاطلاع على مستقبله الغيبي، الذي سيأتي بعد خمس إلى عشر سنوات.

وعندما سئل عن مثله الأعلى، أشار بوتين إلى أنه لا يعتبر صناعتهم أمرا مناسبا له، مضيفا بالرغم من ذلك، أنه معجب بأنشطة العديد من الساسة والشخصيات العامة والثقافية.

وأجاب بوتين عن سؤال بشأن ما هي الفترة التاريخية التي يود أن يعيشها، قائلا إنه الوقت الحاضر. وأضاف: “تدركون أن أسلافي كانوا جميعهم من الفلاحين بالسخرة، وأنا (الآن) الرئيس”.

وأخبر بوتين، بأنه ليس لديه حلم لم يتحقق بعد، موضحا أن “كل واحد منا، يضع لنفسه بعض الأهداف أثناء حياته وعمله، لدي وظيفة معروفة والهدف (منها) هو مفهوم.. أريد أن تكون بلدنا ناجحة وقوية ومستقرة ومتوازنة ومتطلعة إلى الأمام.. قوة روسيا، هي في ناسها”.