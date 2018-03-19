بوتين رئيسا لروسيا لولاية رابعة

(المستقلة)… فاز فلاديمير بوتين بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة تتجاوز 70% من الأصوات حسب التقديرات الأولية.

ويحكم بوتين روسيا منذ أكثر من 18 عاما، سواء كرئيس حكومة أو كرئيس للبلاد.

حسب التقديرات الأولية، فاز فلاديمير بوتين، الضابط السابق في جهاز “الكي جي بي”، بولاية رئاسية رابعة بنسبة تتجاوز 70% بعدما حكم روسيا لأكثر من 18 عاما.

وإن كان الكثير من الروس يشيدون برئيسهم البالغ من العمر 65 عاما، فذلك لأنه حين وصل عام 2000 إلى الرئاسة، كانت سلطة البلاد غير مستقرة واقتصادها متدهور. فكان للعديد بمثابة رجل الاستقرار والازدهار المستعاد، بفضل عائدات نفطية وفيرة على مدى سنوات.

لكن منتقديه يشيرون إلى أن هذا الازدهار كان ثمنه تراجع حقوق الإنسان وتقييد الحريات.(النهاية)