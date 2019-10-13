بوتين : العراق سيتطور في منحى إيجابي بغض النظر عن المشاكل الداخلية

(المستقلة)… أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان العراق سيتطور في منحى إيجابي بغض النظر عن بعض المشاكل الداخلية.

وقال بوتين في مقابلة مع “روسيا اليوم” قبيل توجهه الى السعودية، “نعول جدا على أن العراق اليوم سوف يتطور في منحى إيجابي بغض النظر عن بعض المشاكل الداخلية”.

ولفت الى ان “روسيا لم تؤيد خطط الولايات المتحدة بشأن العراق، بل وحذرت من العواقب السلبية المحتملة”.

واضاف الرئيس الروسي “إذا وظفنا علاقاتنا مع إيران والسعودية والإمارات فأعتقد أن بإمكاننا إيجاد ما يحقق مصلحة مشتركة”.

وتابع قائلا ان “دور الوسيط ليس هو الأكثر حمداً وشركاؤنا في إيران أو في السعودية ليسوا بحاجة إلى وساطة”.

ومضى قائلا “شركاؤنا الغربيون خدعونا وقصفوا قوات القذافي والأراضي الليبية مؤولين قراراً أممياً على هواهم”. (النهاية)