بوتراجينيو يؤكد بقاء يوفيتش مع ريال مدريد

المستقلة /- حسم إيميليانو بوتراجينيو ، مدير العلاقات المؤسسساتية بنادي ريال مدريد الإسباني ، الجدل بشأن مستقبل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مع الفريق.

و يرتبط يوفيتش بإمكانية الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الجاري بنظام الإعارة في ظل عدم ظهوره بشكل مقنع مع الفريق في الموسم الماضي ومطلع الموسم الجاري.

و شارك الصربي أساسياً في مباراة ريال مدريد وبلد الوليد ، مساء الأربعاء، لكنه لم ينجح في استغلال الفرصة في اللقاء الذي عرف فوز فريقه بهدف دون رد.

و أوضح بوتراجينيو أن يوفيتش لن يرحل عن ريال مدريد هذا الصيف وسيستمر مع الفريق الملكي وسيسجل العديد من الأهداف بقمصان اللوس بلانكوس.

و قال بوتراجينيو في تصريحات نشرتها يومية موندو ديبورتيفو الإسبانية في الساعات الأولى من صباح الخميس ” لقد كنت مهاجماً عندما كنت ألعب كرة القدم و أهم شيء للمهاجم هو الحصول على الفرص، وعندما يحدث ذلك ، تنخرط مع زملائك ويصبح هناك تواصل بينكم”.

و أضاف مفيداً ” يوفيتش كان يستحق تسجيل هدفاً أمام بلد الوليد، لكن أهدافه ستأتي لا محالة، لقد تحرك بشكل جيد في الملعب وتواصل جيداً مع زملائه”.