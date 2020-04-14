بوادر عن تحقق توقعات ترمب بشأن “كورونا” !

(المستقلة)..أظهرت نتائج جامعة جونز هوبكنز الأميركية اليوم الثلاثاء، أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية يدعو للتفاؤل.

وانخفضت حالات الوفاة عن اليوم السابق بمعدل 5 حالات، حيث سجلت يوم الأحد 1514 وفاة.

ويُعد هذا مؤشرًا إيجابيًا على بدء محاصرة المرض في أميركا، حيث في يوم السبت، كانت الولايات المتحدة سجلت 1920 وفاة، بينما أحصت 2108 حالات وفاة الجمعة، وفقا للجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن سابقًا أنه يريد إعادة الولايات المتحدة للحياة الطبيعية بالتزامن مع عيد الفصح، ورغم أن ذلك لم يتحقق. ولكنه يدعو للتفاؤول، بسبب انخفاض عدد الوفيات واقتراب اجتياز الأسبوعين العصيبين اللذين أعلن عنهما نهاية آذار الماضي.

وقال ترمب مساء أمس الاثنين، إن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر”، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأميركية لمتابعة فيروس كورونا المستجد في البلاد، “أجرينا أكثر من ثلاثة ملايين اختبار لكورونا… كل الولايات التي طلبت أجهزة تنفس حصلت عليها”.

وتابع ترمب، “توقيت إجراءاتنا في مواجهة كورونا كان صحيحا.. فرضنا قيودا على السفر قبل أي وفاة بكورونا.. نسبة الوفيات لدينا منخفضة مقارنة بدول أخرى وبعدد السكان”.

وأشار الرئيس الأميركي، إلى أنه “سيحاول مساعدة الدول التي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا”، ملمحًا إلى أن “مستوى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بقى خلال عطلة نهاية الأسبوع ثابتا”.

المصدر: سبوتنيك