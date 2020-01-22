بوادر أزمة بين مورينيو ولاعبي توتنهام

المستقلة / حسام الدين جمال / كشفت تقارير صحفية عن ظهور بوادر أزمة بين جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي، ولاعبي فريقه بسبب عدة أمور، أبرزها عدم رضا نجوم “السبيرز” عن طريقة لعب الفريق مع المدير الفني البرتغالي.

مورينيو (56 عاما) تولى تدريب توتنهام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتيننو الذي أقيل لسوء النتائج، لكن الوضع لم يتغير كثيرا مع المدرب الجديد.

وقالت صحيفة “صن” الإنجليزية إن لاعبي توتنهام يعتقدون أن مستوى الفريق وأداءه تراجع بشكل ملحوظ تحت قيادة مورينيو، وذلك لتركيز المدرب المخضرم، المعروف بأسلوبه الدفاعي، على أسلوب لعب يعتمد على الكرات الطويلة، سواء في التدريبات أو المباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو، الذي اعتاد انتقاد لاعبيه في العلن، قد يؤثر سلبا على الحالة النفسية للفريق ككل، خاصة بعدما أبدى عدم رضاه عن مستوى زميلهم تانجوي ندومبيلي.

يذكر أن مورينيو قاد توتنهام في 15 مباراة حتى الآن في كل المسابقات، فاز في 7 منها وتعادل في 3 وخسر 5 مرات، علما بأن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2023.

ويحتل الفريق اللندني حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 31 نقطة من 23 مباراة.