بهاء سلطان يعلن فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس.. والأخير ينفي

المستقلة / منى شعلان/ بعد سنوات طويلة من الخلاف الفني بين المطرب بهاء سلطان والمنتج الغنائى والمخرج نصر محروس، داخل ساحة القضاء المصري ، تم إنهاء الأمر وحصل سلطان على حكم قضائي بفسخ التعاقد مع محروس صاحب شركة فري ميوزيك ، وعودته للغناء مرة أخري.

وأعلن الفنان بهاء سلطان ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قائلاً:” انتم واحشني جدًا ومبسوط من رد فعلكم، وقد إيه بعدي عنكم والانتظار كان صعب بالنسبالي وأثر معايا نفسيًا خلال الفترة اللي فاتت”.

وتابع : “بس الحمد لله القضية أخذت شكل من الناحية القانونية أفضل، وقريبًا هطلع أوضح ما ترتب على الجلسة الأخيرة من القضية والتي كانت أمس 9/15”.

من جانبها تواصلت “المستقلة” ، مع المنتج نصر محروس ، للتعليق على الأمر ، ليؤكد أن ما أعلن عنه سلطان ، ليس صحيحا موضحاً أن المحكمة الاقتصادية حكمت لصالحه وليس لصالح بهاء سلطان.

وأوضح محروس فى تصريحات خاصة لـ “المستقلة”، أن المحكمة فى حكمها أمس ، حكمت بإلزام بهاء سلطان بالتنفيذ العينى للعقد ، وهو تنفيذ الألبومين المتبقيين مع شركة فري ميوزك”.