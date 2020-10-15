بهاء الاعرجي : قرار التطبيع مع اسرائيل سيصدر من النجف وليس من بغداد . فيديو بهاء الاعرجي : قرار التطبيع مع اسرائيل سيصدر من النجف وليس من بغداد

المستقلة / – أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، ان العراق مهيّأ للتطبيع مع اسرائيل، وقد يصدر القرار من النجف وليس من بغداد.

وقال الاعرجي في تصريح متلفز، تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “العراق مهيّاً جداً لتطبيع علاقاته مع اسرائيل اكثر من اي وقت مضى”، لافتاً الى ان “قرار التطبيع قد يصدر من النجف وليس من العاصمة بغداد”.

ورفض الاعرجي الاجابة على أي سؤال اخر بهذا الصدد لتوضيح الامر، والمقصود من تدخل النجف في القرار، ولم يسمح لمقدم البرنامج بأي مداخلة لفهم ما صرح به .

بهاء الاعرجي