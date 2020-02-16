«بن سلمان»: رفيق الحريري كان قائدًا وطنيًا اغتالته «ميليشيات إيران»

«بن سلمان»: رفيق الحريري كان قائدا وطنيا اغتالته ميليشيات إيران

(المستقلة) – قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إن رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، كان قائدا وطنيا، مؤكدا أنه اغتيل من قبل ميليشيات إيرانية ضاقت ذرعا به.

وأضاف الأمير السعودي في في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لاتؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن».

وتابع نائب وزير الدفاع السعودي، «استشهد قبل ١٥ عاماً رفيق الحريري. كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة اعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من ابناء شعبه من مختلف الطوائف. اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف الا ثقافة الدمار».

الجدير بالذكر أن رفيق الحريري قتل بانفجار قنبلة خلال مرور سيارته بأحد شوارع العاصمة اللبنانية، بيروت في يوم 14 من فبراير العام 2005.