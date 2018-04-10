بن سلمان “العدو الأكبر هو النظام الإيراني وليس ​الطائفة الشيعية​”

(المستقلة)… لفت ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ إلى أن “​إيران​ اختارت أن تكون العدو الأول للمنطقة”، مشيراً إلى أن “إيران ليست الخطر الأكبر للمنطقة لكن إذا لم نتعامل معه ستتحول إلى خطر أكبر”، مفيداً أنه “لا نقرر بالنيابة عن الفلسطينيين وما يتوافق عليه ​الشعب الفلسطيني​ سندعمه بالكامل”.

وأشار إلى أن “​التحالف العربي​ في ​اليمن​ لا يهاجم إلا الانقلابيين وفي أماكن الصراع التي ينطلقون منها ولولا تدخل التحالف العربي في اليمن لتكررت مأساة تنظيم “داعش” الارهابي في ​العراق​”، لافتاً إلى أن “العدو الأكبر في المنطقة هو النظام الإيراني وليس ​الطائفة الشيعية​”.

وأضاف: “الطائفة الشيعية في المملكة ​السعودية​ لديها مدارس خاصة وتمارس حقوقها بشكل طبيعي و​الإسلام​ مختلف تماما عن كل ما يحاول المتطرفون الترويج له و​الاقتصاد السعودي​ سينمو بفعل المشاريع العديدة وسيتم خلق وظائف كثيرة للسعوديين”.(النهاية)