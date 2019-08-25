بنيامين نتنياهو : إيران ليس لها حصانة في أي مكان

(المستقلة)… قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بجهد عملياتي كبير، أحبطنا هجوماً من قبل قوة القدس والميليشيات”، و”إيران ليس لها حصانة في أي مكان”.

جاء ذلك في معرض تعليقه على مزاعم إحباط مخطط لتنفيذ عملية لـ”فيلق القدس” الإيراني في إسرائيل.

وأضاف، بحسب بيان نشر على صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، “أكرر؛ إيران ليس لها حصانة في أي مكان، قواتنا تعمل في كل اتجاه ضد العدوان الإيراني”.

واختتم البيان “أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو، سنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية”.

وفي وقت سابق السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أغارت على عدد من الأهداف التابعة لفيلق القدس الإيراني في قرية عقربا جنوب شرق دمشق.

وحمّل بيان الجيش الإسرائيلي “إيران والنظام السوري المسؤولية المباشرة عن محاولة تنفيذ العملية التي تم إحباطها”.

من جانبها، قالت الوكالة الرسمية للنظام السوري “سانا” إن “مضادات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق، وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية قبل أن تصل إلى أهدافها”. (النهاية)