بناء مركز إضافي لكورونا في ميسان بدعم الأمم المتحدة

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..تفقد محافظ ميسان علي دواي، الثلاثاء، مشروع بناء مركز إضافي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في مركز المدينة

وقال دواي اثناء جولته التفقدية بان هذا المركز يقع في مستشفى الصدر التعليمي والمنفذ بدعم من البرنامج الانمائي للامم المتحدة ،مشيرا الى انه سيشيد من الهياكل الحديدية والساندويج بنل مع التأثيث ونصب اجهزة تبريد متنوعة ذات مناشئ اجنبية مع الانهاءات المختلفة

وأوضح دواي الى أن المركز سيجهز بعدد من الأجهزة الضرورية، موجها بضرورة تكثيف الجهود وإكمال الإعمال خلال الفترة المقررة مع الالتزام بجداول الكميات والمواصفات المحددة من قبل دائرة صحة ميسان

ووصف هذا المشروع بالمهم كونه يعد مركزا داعما للمراكز الاخرى التي حددتها محافظة ميسان في مواجهة جائحة فيروس كورونا .منوهاً بأن هناك مشاريع أخرى سيتم إنشاؤها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة .