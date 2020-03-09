بمناسبة عيد المرأة.. غيثة لحمامصي تطلق “بيك ولا بيا”

(المستقلة)..كشفت الفنانة المغربية غيثة لحمامصي،عن فيديو كليب أغنيتها الجديدة ”بيك ولا بيا” في حفل ضخم احتضنه فندق سوفتيل بمدينة الدار البيضاء،بحضور نخبة من ألمع نجوم الفن، وحشد ضخم من أهل الصحافة و الإعلام، وأشهر مؤثري منصات التواصل الاجتماعي.

تعاملت لحمامصي في هذه الأغنية ”بيك ولا بيا” مع أنس العراقي في كتابة الكلمات، تأليف ديجي فان، فيما عاد الإخراج سعيد مسارية والإنتاج لشركة سيكما.

الأغنية تحكي عن قصة امرأة متمردة ترفض الرضوخ لسيطرة حبيبها ومحاولة إخضاعه لها، ورفضها كل أشكال التقليل منها كأنثى عبر فرض السيطرة الذكورية عليها، حيث ترجمت غيثة هذا الفكر النسوي، من خلال تجسيد دور مجموعة من الشخصيات النسائية داخل الكليب لإبراز الرسالة التي تحاول الأغنية إيصالها للجمهور.

وعبرت لحمامصي في تصريحاتها لوسائل الإعلام عن سعادتها بالأصداء والتعاليق الايجابية التي أشادت بالأغنية، وعدد المشاهدات الكبير التي حصدتها في ظرف قياسي، وأضافت غيثة أنها ليست ضد الرجل، ولكنها من خلال هذه الأغنية بالذات تحاول أن تبرز بعض الصراعات بين الرجل والمرأة، والتي تشهد عليها الكثير من القصص الواقعية التي نشاهدها ونعيشها كل يوم .

وبرز اسم غيثة لحمامصي، التي يعرفها الجمهور كفنانة شاملة، حيث عرفت ”كموديل” شهيرة، وتم تكريمها بجمهورية مصر كأفضل عارضة أزياء عربية وكأول فنانة استعراضية مغربية شاملة من حيث تصميم الملابس وتصميم الرقصات، كما دخلت مجال التمثيل من خلال أعمال قوية رفقة ألمع النجوم المغاربة .

الجدير بالذكر أن أغنية ”بيا ولا بيك” هي ثاني سنجل غنائي لغيثة لحمامصي بعد أغنيتها دقات قلبي التي عرفت نجاح كبير واستطاعت حصد أكثر من خمس ملايين مشاهدة، والذي خصصت لها لحمامصي حفل استعراضي كبير وفريد من نوعه على الساحة الفنية المغربية.

كما تعاملت لحمامصي مع المجلة العالمية ”فوربس” المساند الرسمي لها في آخر فيديو كليب، كما اختيرت في شهر فبراير كوجه إعلامي بتمثيلها المرأة العربية إلى جانب اللاعب كريم بنزيما على غلاف المجلة L’Officiel Arabia