بمناسبة زيارة الاربعين.. ميسان تعطل الدوام من يوم الاربعاء

بمناسبة زيارة الاربعين.. ميسان تعطل الدوام من يوم الاربعاء

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت محافظة ميسان الاثنين عن تعطيلها الدوام الرسمي لكافة دوائرة الدولة بمناسبة زيارة الاربعين

وذكرت المحافظة في بيان مقتضب ان محافظ ميسان علي دواي قرر تعطيل الدوام الرسمي بدا من يوم الاربعاء7\10\2020 ،مبيناً ان القرار جاء لغرض فسح المجال لمن يرغب من الموظفين باداء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) .

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أعلنت يوم الخميس عطلة رسمية بمناسبة الزيارة الاربعينية، مستثنية الدوائر الخدمية.