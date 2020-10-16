بمناسبة احتفالات الهالوين.. أفضل افلام الرعب 2020

المستقلة /- أفلام الرعب رائعة صدرت في عام 2020 حتى الأن وهناك العديد من الأفلام الواعدة على الطريق.

وتضم هذه الأفلام أبرز الممثلين والمخرجين الأسطوريين وكتاب السيناريو موهوبين.

ولكن من كثرة أفلام الرعب فإنه من الصعب التمييز بين أفلام الرعب الحقيقية الرائعة.

1- The Invisible Man | الرجل الخفي

يعتبر فلم The Invisible Man من أفضل أفلام الرعب في عام 2020 إن لم يكن أفضلها على الإطلاق.

تدور قصة الفلم عن عالم مجنون يقوم بتذوير انتحاره ثم يستخدم اكتشافه العلمي الذي يتيح له أن يصبح غير مرئي لمطاردة صديقته السابقة وترويعها. عندما ترفض الشرطة تصديق قصتها تقرر أن تأخذ الأمور بيديها وتقاومه وتحاول القضاء عليه.

2- After Midnight | بعد منتصف الليل

فلم بعد منتصف الليل أو ما كان يسمى سابقًا (الشيء الآخر) هو فيلم يعتبر من أفضل أفلام الرعب الرومانسية الموحشة لعام 2020.

وهو من إخراج جيريمي غاردنر وكريستيان ستيلا وبطولة جيريمي غاردنر وبريا غرانت.

يحكي الفلم قصة هانك بعد أن تركت صديقته السابقة آبي البلدة دون سابق إنذار، حيث اكتشف أن مخلوقًا غامضًا بدأ يلاحقه كل ليلة.

إن كنت تحب أفلام الرعب فهذا الفلم لك.

3- Color Out of Space | لون خارج الفضاء

فلم أخر رائع في قائمة أفضل أفلام الرعب لهذا العام وهو فلم لون من خارج الفضاء.

بعد سقوط نيزك في الفناء الأمامي لمزرعتهم يجد ناثان غاردنر وعائلته أنفسهم يقاتلون كائنًا متحورًا من خارج الأرض.

يصيب عقولهم وأجسادهم ويحول حياتهم الريفية الهادئة إلى كابوس تقني مليئ بالألوان والمؤثرات.

4- Come to Daddy | تعال إلى بابا

وجد هذا الفلم طريقة إلى قائمة أفضل أفلام الرعب في 2020 ويحكي قصة ابن رجل غني يزور البيت الساحلي الجميل والنائي الخاص بوالده المغترب والذي لم يره منذ 30 عامًا. يكتشف بسرعة أن والده ليس مجرد سافه فحسب بل لديه أيضًا ماضًا مظلم يبدء بملاحقته.

5- VFW

تتحول ليلة نموذجية لمجموعة من قدامى المحاربين في منظمة المحاربين القدامى المحلية إلى معركة شاملة من أجل البقاء عندما تدخل فتاة مراهقة إلى الحانة مع حقيبة مليئة بالمخدرات المسروقة. فجأة تتعرض للهجوم من قبل عصابة من المسوخين الشجعان الذين يتطلعون لاستعادة مخدراتهم بأي ثمن في حين يستخدم المحاربون القدماء كل سلاح يمكنهم إيجاده لحماية الفتاة من خلال أكبر عملية قتال في حياتهم.

إن كنت تبحث عن فلم رعب واكشن في أن واحد فهذا الفلم من أفضل أفلام الرعب لهذا العام

6- The Lodge | الكوخ

كان هذا الفلم من أفلام الرعب المنتظرة هذا العام، يحكي قصة سفر عائلة إلى كوخ شتوي في منطقة نائية خلال فترة العطلات،

ويضطر الأب إلى المغادرة فجأة للعمل تاركا طفليه في رعاية صديقته الجديدة غريس. معزولين وحيدين تحاصرهم عاصفة ثلجية

داخل الكوخ بينما تستدعي الأحداث المرعبة شبحًا من ماضي جريس المظلم. أنه فعلا واحد من أفضل أفلام الرعب في 2020 التي يجب عليك مشاهدتها.

7- Feedback | رد الفعل

تدور قصة الفلم حول جارفيس دولان وهو صحفي مشهور في برنامج إذاعي ناجح في لندن يذاع في وقت متأخر من الليل باسم “The Grim Reality”.

يأخذ المساء منعطفا مروعا عندما يقتحم رجلان مسلحان الاستوديو ويسيطروا على العرض. مهمتهم تسليط الضوء على فضيحة قد تضع نهاية لمسيرة جارفيس المهنية الكبيرة.

يضطر بسبب ذلك إلى مواصلة البرنامج الحي باتباع نصوص المهاجمين ستصبح ليلة جارفيس دولان كابوسًا طويلاً.

الفلم مزيج من الغموض والتشويق والرعب ويجب عليك مشاهدته إن كنت من محبي هذا النوع من الأفلام

8- Gretel & Hansel | جريتيل وهانسل

يحكي الفلم قصة فتاة صغيرة تدعى صوفيا ليليس منذ ذمن طويل في الريف الخيالي البعيد والتي تقود شقيقها الصغير

سامي ليكي إلى غابة مظلمة للبحث اليائس عن الطعام والعمل لتعثر بعدها على مجموعة من الشرور المرعبة.

9- Underwater | تحت الماء

زلزال هائل غير معروف يحدث في محطة حفر في قاع خندق ماريانا. يجد طاقم علمي طريقه إلى محطة أخرى تحت الماء الداكن وخطر المخلوقات البشرية، ونقص الأكسجين. إن كنت سائم وتريد فلم ممتع فهذا الفلم من أفضل أفلام الرعب والتشويق لعام 2020

10- The Turning | الدوران

يتم توظيف مربية شابة من قبل رجل أصبح مسؤولاً عن ابن أخته وابنة أخيه الصغيرة بعد وفاة والديهم.

لقطة حديثة عن رواية هنري جيمس “دور المسمار”

11- Saint Maud | القديس مود

هذا الفلم منتظر أن يكون واحد من أفضل أفلام الرعب في 2020 وهو من إخراج المخرج روز جلاس،

وهو تصوير مخيف وجريئ للإيمان والجنون والخلاص في عالم ساقط.

تصبح مود ممرضة تقية حديثة التدين ومهووسة بإنقاذ روح مريضها المحتضر

لكن القوى الشريرة وماضيها الشرير يهددان بوضع حد لدعوتها المقدسة.

12- Candyman | رجل الحلوى

يعتبر تكملة روحية للفيلم الأول منه ويعود Candyman أو رجل الحلوى الجديد إلى الحي الذي بدأت فيه الأسطورة:

القسم الذي أصبح الآن مركزًا في شيكاغو حيث كانت مشاريع الإسكان كابري غرين ذات يوم. وهو من أفلام الرعب الواعدة هذا العام.

13- Last Night in Soho | الليلة السابقة في سوهو

فتاة صغيرة شغوفة بعالم تصميم الأزياء قادرة بشكل غامض على دخول الستينيات حيث تصادف معبودتها المغنية الرائعة.

لكن لندن في الستينيات ليست على ما يبدو عليها من جمال ومع الوقت تبدأ الحوادث المرعبة بالحدوث في شوارع سوهو.

14- Halloween Kills | قتلى هالووين

فلم أخر في سلسلة أفلام الرعب الرائعة الهالوين، مرة أخرة لوري سترود وعائلتها أجبروا على مواجهة القاتل المتسلل الذهاني مايكل مايرز.

دون أدنى شك هذا الفلم من بين أفضل أفلام الرعب لهذا العام

15- Army of the Dead | جيش الموتى

الفيلم من بطولة Dave Bautista و Ana de la Reguera و Ella Purnell. ولكن لم يتم الكشف عن تاريخ الإصدار الدقيق للمشروع.

ولكنه بلا شك سيكون فلم رعب هام في 2020.