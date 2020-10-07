“بمبلغ من اليوتيوب”.. فضل شاكر يتبرع لمتضرري انفجار بيروت

المستقلة /منى شعلان/ أعرب الفنان اللبناني فضل شاكر ، عن حبه لبلده بطريقته الخاصة ، فلم يكتفي بالغناء لها فقط ، على خلفية أزمتها الأخيرة بعد إنفجار مرفأ بيروت ، بل ساند المتضررين من الحادث بالتبرع لهم بالأموال.

وتبرع شاكر ، بمبلغ 100 ألف دولار ، لضحايا إنفجار مرفأ بيروت، وهذا المبلغ هو مجموع الإيرادات الذي حصل عليها فضل من أعماله عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.

وكشفت المحامية مها فتحة رئيسة التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة ، والذي تبرع فضل من خلالها للمتضررين ، فى تصريحات لها لبرنامج ET بالعربى ، أن المبلغ الذي قدمه فضل شاكر كان لمساعدة المتضررين، من ناحية إصلاح المنازل دون التمييز بين منطقة وأخرى، إضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية للعائلات المتضررة دون أي تمييز أيضاً.

وكان فضل شاكر قد طرح مؤخرا أغنية “صباح الخير يا لبنان” عبر قناته على “يوتيوب”، وهي من كلمات سهام شعشاع وألحان أيمن قميحة وتوزيع: عمر صباغ وإشراف عام إياد النقيب.