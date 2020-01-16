بلماضي يهدف للتتويج بكأس العالم مع منتخب الجزائر

المستقلة / حسام الدين جمال / أكد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، أنه يستهدف الحصول على لقب كأس العالم مع “محاربي الصحراء”.

وقال بلماضي في تصريحات لقناة “كنال +” التليفزيونية الفرنسية: “علينا أن نتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، هذا هو هدفنا في الوقت الحالي وسيكون فشلا كبيرا إذا لم نحققه”.

وأضاف المدرب الجزائري: “في حال تأهلنا للنهائيات سيكون هدفنا التالي هو الفوز باللقب، نؤمن بعدم وجود مستحيل”.

وأتم بلماضي تصريحاته قائلا: “لن نشارك في المونديال فقط لأجل المشاركة، وبعد كأس أمم أفريقيا الماضية تحدثت مع اللاعبين واتفقنا على قدرتنا على التطور وتحقيق إنجازات أكبر”.

يذكر أن بلماضي تولى تدريب منتخب الجزائر في عام 2018، وقاد بلاده للتتويج بالنسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا “مصر 2019″، محققا اللقب الثاني في تاربخ “محاربي الصحراء” بالبطولة.

ومن المقرر إجراء قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022 في يوم 21 يناير/كانون الثاني الجاري.