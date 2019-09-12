بلقيس وشمّة حمدان تحييان احتفالات اليوم الوطني السعودي

(المستقلة)..تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مميز هذا العام بالعيد الوطني السعودي ال89 حيث ستقام العديد من الفعاليات وسيتم إحياء حفلات غنائية مميزة في أرجاء البلاد تعبيراً وتأكيداً على أواصر العلاقة بين البلدين.

بالتزامن مع الاستعدادات المتميزة التي تشهدها دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، يبدأ العدّ التنازلي في وجهات “مِراس” لاحتفالات هذا العام بأسلوب رائع، وبمشاركة فنانتين شهيرتين من ألمع النجوم في دولة الإمارات، شمّة حمدان وبلقيس، إلى جانب عروض مذهلة للألعاب النارية في وجهات “مِراس” بين يومي 19 و23 ايلول/سبتمبر.

حيث يمكنك أن تستمتعي مع أصدقائك والعائلة بأمسيات موسيقية مجانية تحييها الفنانة الشهيرة الحائزة على العديد من الجوائز على مستوى المنطقة بلقيس، من خلال تقديم أشهر أعمالها للمعجبين في “سيتي ووك”، وغناء أعذب الألحان التراثية العربية. إضافة إلى ذلك ستقوم الفنانة الإماراتية ونجمة مسابقة “أراب غوت تالنت” شمّة حمدان، بأداء عرض حي ضمن أجواء وجهة “لا مير” المذهلة، بما يتيح للزائرين قضاء أوقات رائعة تبقى للذكرى.

فضلاً عن الحفلتان الموسيقيتان اللتان تحييهما هاتان الفنانتان اللتان تحظيان بـ 12 مليون متابع ضمن احتفالات “سيتي ووك” و”لا مير” يومي 19 و20 ايلول/سبتمبر، سيستمتع الجميع بمشاهدة عرض مبهر للألعاب النارية في “ذا بييتش” و”بلوواترز” في 23 ايلول/سبتمبر. كما ستقدم صالات “روكسي سينما” أسعاراً خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

المصدر: harpersbazaararabia