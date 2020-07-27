بلدية كربلاء : هناك قبور وهمية و تجاوزات في شوارع مقبرة وادي السلام

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكدت مديرية بلدية محافظة كربلاء ، اليوم الاحد ، وجود مقابر وهمية وتجاوزات في شوارع مقبرة وادي السلام ، وبيع التجاوزات للمواطنين من داخل وخارج المحافظة .

وقال اعلام المديرية في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المديرية عقدت اجتماعا في مكتب الاشراف على مقبرة وادي السلام في المحافظة بحضور معاوني المدير للشؤون الفنية والادارية ومسؤول الواردات ومساحي شعبة تنظيم المدن ، ناقشوا فيه موضوع الإفراز الجديد لمقبرة وادي السلام “.

وأضاف كما “تم مناقشة القبور الوهمية والتجاوزات الحاصلة في شوارع المقبرة من قبل الدفانين المتواجدين ، وبيع القطع المتجاوزة كمدافن للمواطنين “.

وتابع إن “الاجتماع ناقش مسح لواقع حال المقبرة باستخدام تقنية ونظام Gis ، اضافة الى ترقيم الشوارع والبلوكات والقطع في المقبرة ، فضلا عن تأهيل الحدائق والخدمات العامة “.