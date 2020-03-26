بلدية كربلاء تنفذ حملة لمصادرة الحيوانات في ثلاثة احياء سكنية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. نفذت مديرية بلدية كربلاء برئاسة القائمقام والمستشفى البيطري ، اليوم الخميس ، حملة عمل موسعة لمصادرة الأغنام والأبقار في ثلاثة احياء سكنية غربي المحافظة “.

وقال المكتب الاعلامي لبلدية كربلاء في تصريح لـــ ( المستقلة ) تنفيذاً” لتوجيهات محافظ كربلاء رئيس خلية الأزمة ونتيجة للظروف الحالية التي يمر بها بلدنا العزيز والوقاية من مرض فايروس كورونا ، نفذت المديرية حملة عمل موسعة لمصادرة الأغنام والأبقار في أحياء التجاوز ( العشوائيات ) في حي الصمود ، والتحدي ، والسلام “.

وأوضح بعد “تبليغ أصحابها بضرورة ترحيل تلك الأغنام والأبقار إلى المناطق المخصصة لإيوائها ،مع إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، وإحالتهم للقضاء وفرض الغرامات المالية للحد من تلك الممارسات الخاطئة وسط المدينة والأحياء السكنية “.

ودعا أصحاب “المواشي إلى الابتعاد عن الأحياء السكنية نتيجة للوضع الراهن والحد من انتشار مرض فايروس كورونا من أجل صحة وسلامة المواطنين “.