بلدية كربلاء تزيل 300 دار عشوائي وتعلن استمرارها في تطبيق قرار 305

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. أعلنت مديرية بلدية محافظة كربلاء، مساء الخميس، إن المديرية مستمرة بتطبيق قرار 305 الصادر من مكتب رئيس الوزراء والخاص بإزالة جميع التجاوزات على عقارات الدولة .

وقال مدير البلدية لـــ( المستقلة ) ” تنفيذاً للقرار 305 الصدر من مكتب رئيس الوزراء ، وكذلك قرارات مجلس الوزراء المرقمة ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ ، ٤٤٠ لسنة ٢٠٠٨ و ٢٤٤ لسنة ٢٠١٧ وإستناداً إلى تلك الأوامر والقرارات ، شرعت مديرية بلدية كربلاء المقدسة إلى حملات عمل مستمرة لإزالة التجاوزات على الأراضي التابعة إليها بالتنسيق مع لجنة الخدمات البلدية في مجلس المحافظة وشرطة التجاوزات في قائمقامية قضاء المركز إضافة إلى مساندة أفواج الطوارئ في المحافظة “.

وأشار الى إن “الحملات ستكون مستمرة لإزالة جميع التجاوزات والعشوائيات التي شوهت منظر المدينة المقدسة كربلاء ، كذلك تأثيرها على سكنة الأحياء النظامية في المحافظة من خلال مشاركتهم بالخدمات المقدمة لهم كالماء والكهرباء والمجاري وغيرها بما ينعكس سلباً على مستوى الخدمة المقدمة من تلك الدوائر لساكني تلك الأحياء النظامية ، إضافة إلى ما تطرحهُ تلك الأحياء العشوائية من نفايات ومواد سكراب والبعض منها أصبح حضائر لإيواء الحيوانات ، فضلاً عن وجود البعض منهم والمطلوب بتهم قضائية “.

من جانب بَيَّنَ مدير إعلام بلدية كربلاء المقدسة ماجد ناجي ” إن “حملة التجاوز تشمل جميع المناطق العشوائية ، وهنالك أسبقيات لتنفيذ هذا القرار وستكون الحملات مركزة من مركز المدينة صعوداً إلى الأحياء السكنية لإزالة جميع العشوائيات “،

واشار الى “قيام المديرية خلال شهر أيلول للعام ٢٠١٩ بإزالة أكثر من ٣٠٠ دار عشوائي خلال الشهر ، وبأماكن متفرقة من كربلاء كالمنطقة الواقعة خلف مرآب كربلاء الموحد، وشارع ميثم التمار، ومنطقة البهادلية، والتجاوزات المحيطة بملعب كربلاء الدولي “.