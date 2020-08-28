بلدية باريس: ارتداء الكمامات سيكون إجباري في جميع أنحاء العاصمة

المستقلة… أعلنت بلدية باريس، أن ارتداء الكمامات سيكون بشكل إجباري في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية، بدءاً من اليوم الجمعة، لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت نائبة عمدة باريس المسؤولة عن الصحة آن سوريس، في مقابلة مع قناة “BFMTV”، “تأكيد الإجراءات بارتداء الكمامات في الأماكن العامة وسيشمل الجميع ومنهم المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والبخارية”.

وأشارت إلى أن “ثلاث مقاطعات لضواحي باريس مشمولة بالإجراءات أيضاً وهي سين سان دوني وهوتس دو سين وفال دو مارن”.

وبينت أن “إجراءات ارتداء الكمامات في الأماكن العامة تبدأ من صباح اليوم الجمعة”.