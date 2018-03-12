بلديات بغداد تبلغ موظفيها بعدم استلام الراتب الا مع بطاقة الناخب

(المستقلة).. ابلغت مديرية بلديات بغداد بأن راتب الشهر الحالي سوف لن يسلم للموظفين الذين لا يمتلكون بطاقة ناخب.

وقال موظف في بلدية المحمودية التابعة لبلديات بغداد طلب عدم ذكر اسمه في اتصال مع (المستقلة) انه تم ابلاغ الموظفين بعدم تسليم الراتب الشهري لمن لا يمتلك بطاقة ناخب.

ولم يوضح الموظف المزيد من التفاصيل بشأن الموضوع.

يذكر ان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، سبق وان اعلن في كانون الثاني الماضي، عدم صلة بطاقة الناخب بصرف رواتب الموظفين، مبيناً أن العبادي وجه بالتحقيق “الفوري” بملابسات صدور كتاب من أمانة مجلس الوزراء تضمن قراراً يقضي بعدم صرف الرواتب إلى الموظفين الا بعد إبرازهم البطاقة الانتخابية “خلافاً” لتوجيهاته .