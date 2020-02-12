بلاغ يتهم مذيعا اردنيا بالتحريض على اغتيال السيسي

المستقلة / قدم طارق محمود، أحد المحامين المصريين المعروفين بكثافة بلاغاتهم ضد المعارضين، بلاغا للنائب العام المصري، اتهم فيه الإعلامي الأردني في قناة الجزيرة القطرية جمال ريانبـ«التحريض على اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي والإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها».

وكان ريان غرد على صفحته الرسمية على «تويتر»، وكتب: «سؤال للسيسي : رؤساء مصر السابقون لم يتركوا حكم مصر طواعية إلا بالقتل أو العزل أو الخلع، هل فكرت يوما آي مصير ينتظرك؟ فما هي مصلحتك في الوقوف مع إسرائيل ضد قضايا الأمة العربية والإسلامية؟ وما هي مصلحتك في الوقوف ضد التداول السلمي للسلطة وقتل الشعب في مصر».

وقال محمود في بلاغه «جمال ريان نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تصريحات حرض فيها على اغتيال السيسي، وبعض رؤساء الدول العربية، بدعوته لتشكيل فرق اغتيالات لتنفيذ تلك الجرائم، ما يمثل جريمة تحريض مباشر على استهداف السيسي».

واتهم ريان بـ«الإساءة إلى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتعمده الإضرار بالصالح العام، ونشر الفوضى في البلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد».

وطالب بـ«فتح تحقيقات موسعة وعاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار قرار فوري وعاجل بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ جمال ريان لارتكابه جرائم التحريض على اغتيال السيسي، والإساءة إلى مؤسسات الدولة، وتعمده الإضرار بالصالح العام، ونشر الفوضى في البلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وكذلك طالب بوضع اسم المقدم ضده البلاغ على قوائم ترقب الوصول، وإلقاء القبض عليه فور وصوله، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم جمال ريان المقدم ضده البلاغ على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه، وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة».