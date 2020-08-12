بلاغ للنائب العام بسبب محمود ياسين

(المستقلة)..تقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام، ضد مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المسؤولين عن ترويج لها.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 32291 سنة 2020 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ الإثنين الموافق 10 تموز/يوليو 2020 فوجئت أسرة الفنان محمود ياسين بعدد كبير من الأصدقاء والفنانين والأقارب يتصلون بهم هاتفيًا للتأكد من خبر وفاته، وأن ذلك الخبر انتشر بسرعة كبيرة نظرًا لشعبية الفنان الجارفة في العالم العرب.

تابع البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي والمستشار القانوني للنقابة، أن الحزن خيم على أقارب وزملاء وجمهور الفنان محمود ياسين، حتى تم تكذيب الخبر وأنه مجرد شائعة، وحيث أن الفرض من نشر هذه الأخبار هو الحصول على الربح من خلال كثرة المتابعات على الصفحات التي نشرت الشائعة، وإذا تراعي نقابة المهن التمثيلية مصالح أعضائها وتقف بجوارهم في المحن والشدائد، وهو الأمر الذى دعا الطالب لتقديم هذا البلاغ.

وطالب مقدم البلاغ بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط المجرمين مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.