بلاسخارت يصل الى مقر الامم المتحدة لحضور جلسة مجلس الامن

المستقلة … وصلت ممثلة مجلس الامن الخاصة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس بلاسخارت الى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر بيان عن مكتب بلاسخارت ان “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استقبل ممثلته الخاصة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيدة جينين هينيس-بلاسخارت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك”.

وسيعقد مجلس الأمن جلسة بشأن الوضع في العراق اليوم، 3 آذار 2020 في الساعة 10 صباحاً بتوقيت نيويورك (6 مساءً بتوقيت بغداد). ومن المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة السيدة هينيس-بلاسخارت إحاطةً بعد بدء الجلسة بقليل.