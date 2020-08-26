المستقلة /- تقدم الممثلة الاممية الخاصة ، رئيسة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس بلاسخارت مساء اليوم ، تقريرا الى مجلس الامن بشأن آخر التطورات في العراق .

وذكر بيان للبعثة الاممية تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، ان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت ستقدم إحاطةً في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التطورات في العراق وطبيعة عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) .

واكد البيان ان موعد تقديم الاحاطة سيكون اليوم الأربعاء، 26 آب 2020 ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (5:00 مساءً بتوقيت بغداد)”.