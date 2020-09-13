بلاسخارت ستزور النجف للقاء المرجع علي السيستاني اليوم

المستقلة /- اعلن مصدر مسؤول في النجف عن زيارة مرتقبة لممثلة الامم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت الى المحافظة للقاء المرجع الاعلى السيد علي السيستاني ، قبل ظهر اليوم الاحد.

واكد المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه اليوم الاحد ، ان ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت ستزور محافظة النجف وستلتقي بالمرجع الديني علي السيستاني لغرض اطلاعه على تفاصيل العملية الانتخابية وما هي اهم المعوقات التي يمكن ان تواجه الانتخابات المبكرة .