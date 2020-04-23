بلاسخارت تهنيء العراقيين بشهر رمضان

(المستقلة).. وجهت الممثلة الأممية الخاصة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت أفضل تمنياتها لشهر رمضان متمنية أن يعمه الأمان والعافية.

وقالت بلاسخارت في برقيتها بالمناسبة،اليوم الخميس، شهر رمضان المبارك هو شهر للسلام والتأمل، يكرسه المسلمون للصلاة والصيام، مؤكدين على الصفح والإحسان تجاه أولئك الأصعب حالاً.

وأضافت وإذ تستمر جائحة كوفيد-19 في إحداث عواقب اقتصادية ونفسية ثقيلة في العراق وحول العالم، مع إجراءات الإغلاق وحظر التجول والتباعد الجسدي، يبقى شهر رمضان فرصة للتدبر، والاعتزاز بما لدينا، والاعتناء ببعضنا البعض وتحقيق راحة البال.

وتمنت بأسم أسرة الأمم المتحدة في العراق ان يعم الأمان والعافية شهر رمضان، آملة أن يكون قادم الأيام أفضل.