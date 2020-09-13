بلاسخارت : السيستاني يدعو لاجراء الانتخابات في موعدها وفتح “ملفات الفساد”

المستقلة /- اعلنت جينين هينيس بلاسخارت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق :” ان السيد علي السيستاني يدعو الى اجراء الانتخابات في موعدها المحدد”وفتح ملفات الفساد .

وقالت بلاسخارت في تصريح صحفي بعد لقائها المرجع الاعلى :” ان السيستاني دعا الحكومة الى فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتسببين بها ، والى فرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص ، والسيطرة على المنافذ الحدودية والمحافظة على سيادة البلد وعدم السماح بالتدخل في شؤونه “.

واكدت بلاسخارت انها تحدثت مع الاخير “في ثلاثة امور منها اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الاطراف وبسط هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين”.

واردفت بالقول ان “السيستاني يدعو الى اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ويدعو ايضا الحكومة الى فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتسببين بها”.

وتابعت بلاسخارت انه “اذا لم تجر الانتخابات وفق هذه الشروط فالبلد قد ينزلق الى منحدرات خطيرة”.