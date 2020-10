“بكلمات مؤثرة” صابر الرباعي يرثي صديق عمره

View this post on Instagram

بكل الأسى واللوعة و الحرقة ، أودعك اليوم صديقي و أخي و رفيقي في الجامعة إلى مثواك الأخير، أنت الذي كنت بجانبي في كل تفاصيل مسيرتي الفنية ناصحا لي و مساندا و مدافعا شرسا عني ، و متابعا لكل جديدي ، كنت الإستثناء ، و الصادق الصدوق ، لم تكن شبيها لأحد إلا لنفسك ، متخلق مع كل الناس ، لا ضجيج من حولك لأنك كنت رمزا للتواضع ،من عائلة مُحِبّة للخيرو للغير . أذكر أياما جميلة كانت تجمعنا في منزل العائلة و لم أشعر بالغربة حينها لأني كنت بين أخوتي و أخواتي و نحن لا زلنا على مقاعد الجامعة ، وأتذكر كل اللحضات التي كنا فيها نجتمع مع الصحبة الجميلة من غير تكليف . سوف أفتقدك يا أخي و يا صديقي و حبيبي وكلي حزنا على فراق صعب . تغمدك الله برحمته الواسعة و رزقنا جميعا جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .