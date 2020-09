“بكلمات مؤثرة” إعلامية لبنانية تكشف معاناتها بعد إصابة والدتها بمرض الزهايمر

View this post on Instagram

اليوم هو #يوم_الزهايمر_العالمي ،ماما من سنوات نسيت كتير أشياء وشوي شوي عن تنسى كل شي ، بس أنا ما نسيت ولا رح إنسى كل كلمة ،كل دمعة، كل ليلة سهرتيها علينا ،كل وجعك وخوفك وتضحياتك ،ما رح إنسى إن لو ما إنت ما كنت أنا ، وإن كل اللي أنا وصلتلو( إذا وصلت لشي) بكون بسببك وبدعواتك …..حبّوا أمهاتكن وقولن إنكن بتحبّوهن كل لحظة حبّوا مرضى #الألزهايمر واحضنوهن لإن الحب هو العلاج الوحيد المتوّفر للتخفيف من معاناتنا 💔يا رب يااااااا رب طوّل بعمرك ماما لإن مجرّد وجودك بهالحياة هو الحياة …….