بكلمات مؤثرة” أحمد مكي يُحيي ذكرى وفاة والده الأولى

المستقلة/ منى شعلان/ أحيا الفنان المصرى أحمد مكي ذكرى وفاة والده الأولى، بكلمات مؤثرة ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، بعد نشره صورة تجمعهما وعلق قائلا: “مرت سنه على فراقك، دائما أتذكرك وأدعو لك، الله يرحمك يا أبي ويغفر لك، نسألكم الدعاء له”.

وفى سياق آخر ، يشارك الفنان أحمد مكي ، في بطولة مسلسل “الاختيار 2″، مع الفنان كريم عبد العزيز والذي سيتم عرضه في رمضان المقبل 2021.

وقد تم عرض الجزء الأول من مسلسل “الاختيار” ، فى الموسم الرمضاني السابق ، وقام ببطولته النجم أمير كرارة، الذي قدم شخصية البطل الشهيد أحمد صابر المنسي، وأحمد العوضي، الذي قدم شخصية الإرهابي هشام عشماوي، بالاضافة إلي مجموعة من الفنانين منهم ضياء عبد الخالق، ودينا فؤاد، وإسلام حافظ، ومحمود حافظ، وأنغام سالوسة ، والمسلسل من تأليف باهر دويدار ، ومن إخراج بيتر ميمي ، وإنتاج شركة سينرجي.